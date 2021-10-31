التنمية المحلية: مصر أنفقت 375 مليار جنيه لتحسين الخدمة لمواطنى الصعيد

جدة - نرمين السيد - وأوضح "قاسم"، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى إم سى"، أنه فى الصباح شهدت مصر اليوم الافتتاحى لاحتفالية اليوم العالمى للمدن، حضره الكثير من الخارج وشهدوا على مشروعات الدولة المصرية ومن ضمنهم : الأمين العام للمستوطنات البشرية.
ونوه بأن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة،ميمونة شريف، قدمت الشكر للدولة المصرية على جهودها، لما شهدته من برنامج التنمية الحضارية المصرية، وبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، وبرنامج حياة كريمة، وهذا يعد دليلا على جهود مصر العملاقة فى تنظيم هذه الاحتفالية.
وأشار إلى أن مصر ستشهد غدا احتفالية اليوم العالمى للمدن فى مدينة الأقصر، مبينا أن شعار المدينة هو "مدينة أفضل لحياة أفضل".
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