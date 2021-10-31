/658906/وزير-السياحة-والأثار-يكشف-استراتيجيات-تطوير-السياحة-داخل-مصر-مع-عمر-أديب

كشف وزير السياحة والأثار، خالد العناني، استراتيجيات تطوير السياحة والتي اتفق عليها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في مؤتمر عقدوه صباح اليوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

دوت الخليج يرصد استراتيجيات تطوير السياحة داخل مصر

وقال خالد العناني عبر برنامج الحكاية بأن السياحة داخل مصر تشهد تزايد وتتطور مستمر، مضيفا: “لو حد من أوروبا عايز ينزل بحر معندوش إلا مصر”، وأشار إلى التشديدات التي فرضها الرئيس السيسي خلال المؤتمر ومنها إجراءات التأمين في المناطق السياحية وغير السياحية، فضلا عن زيادة الأطقم الطبية داخل المطارات ومنع الطوابير.

وعن كواليس المؤتمر الذي عقده مع الرئيس السيسي اليوم، فقال: “استعرضنا القوانين القديمة والتراخيص السياحية هتبقى من وزارة السياحة فقط، استعرضنا اتجاها الساحة في انجلترا وألمانيا الي بدأت تنزل، اتكملنا في السياحة ووضعها الحالي والمقرر أن تبقى عليه خلال الفترة المقبلة”.

أما بشأن الحفلات التي من المقرر أن تقام خلال الفترة المقبلة، فقال أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، وأنهم يحضرون حاليا لحفل ضخم للترويج لمدينة الأقصر يتشابه مع حفل نقل المومياوات الأثرية.

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وأشاد عمرو أديب مؤخرا بمجهود الدولة، معلقًا على منتقدي افتتاحه خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر فضائية Mbc مصر قائلًا: "دا شر لا بد منه، السجون تعبانة ومتهالكة، من حق الإنسان لما يتسجن تُصان كرامته وأدميته، السجن الجديد مش أداة عقابية قد ما هو إصلاح وتأهيل"

وتابع: "ايه المانع أنه يبقى مكان منتج.. كل البهدلة اللي بتحصل في الزيارات ونقل المساجين تم تلافيها، دا مكان تقدر الناس تمارس فيه عباداتها".

وأضاف عمرو أديب: "هو مش معمول عشان نسجن كل المصريين ولا مصروف عليه مبالغ ضخمة، لا يعاقب الإنسان على جرمه مرتين، كفاية أنه اتسجن، كفاية أنه هيخرج متعلم صنعة.. المكان بقى اسمه الإصلاح والتأهيل".