/658908/هبة-قطب-الست-لما-تعرف-إن-جوزها-بيخونها-تطنش-علشان-تحافظ-على-بيتها

كشفت الدكتورة هبة قطب، أستاذة الطب الشرعي بجامعة القاهرة، عن رأيها في موقف الزوجة من معرفة خيانة زوجته لها، مشيرة إلى أنها يجب أن لا تضع بالا لهذا الأمر لكي تحافظ على منزلها.

دوت الخليج

هبة قطب ومحمد هداية يكشفان موقفهم من خيانة الأزواج

وقالت هبة قطب خلال فقرتها مع الإعلامي عمرو أديب: “ الست لما تعرف ان جوزها بيخونها «تطنش»علشان تحافظ علي بيتها”، مشيرة إلى أن الرجل لن يستطيع بأي شكل التعامل مع زوجته اذ علم بخيانتها له.

ومن جانبه رد الدكتور محمد المهدي على هذا الأمر قائلا: “لو الراجل شك في مراته "ميسألش" سيب المستور مستور”.

وزير السياحة والأثار يكشف استراتيجيات تطوير السياحة داخل مصر

وفي سياق مختلف كشف وزير السياحة والأثار، خالد العناني، استراتيجيات تطوير السياحة والتي اتفق عليها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في مؤتمر عقدوه صباح اليوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال خالد العناني عبر برنامج الحكاية بأن السياحة داخل مصر تشهد تزايد وتتطور مستمر، مضيفا: “لو حد من أوروبا عايز ينزل بحر معندوش إلا مصر”، وأشار إلى التشديدات التي فرضها الرئيس السيسي خلال المؤتمر ومنها إجراءات التأمين في المناطق السياحية وغير السياحية، فضلا عن زيادة الأطقم الطبية داخل المطارات ومنع الطوابير.

وعن كواليس المؤتمر الذي عقده مع الرئيس السيسي اليوم، فقال: “استعرضنا القوانين القديمة والتراخيص السياحية هتبقى من وزارة السياحة فقط، استعرضنا اتجاها الساحة في انجلترا وألمانيا الي بدأت تنزل، اتكملنا في السياحة ووضعها الحالي والمقرر أن تبقى عليه خلال الفترة المقبلة”.

أما بشأن الحفلات التي من المقرر أن تقام خلال الفترة المقبلة، فقال أن ما يتم تداوله ليس له أساس من الصحة، وأنهم يحضرون حاليا لحفل ضخم للترويج لمدينة الأقصر يتشابه مع حفل نقل المومياوات الأثرية.