/658910/خبير-في-الأعمال-الإلكترونية-مارك-اخترع-ميتا-للهروب-من-القضايا-القانونية

تحدث أنس النجدواني، رئيس قسم الأعمال الإلكترونية في الجامعة الكندية بدبي، عن هدف مارك مخترع تطبيق فيسبوك، من إنشاء تطبيق أخر “ميتا”، مشيرا إلى أنه يريد الهروب من القضايا القانوينة والإحتكار عن طريقه.

دوت الخليج

وقال النجدواني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب: “ميتا، استراتيجية جديدة مستلهمة من قصص الخيال العلمي، الفكرة منها الهروب من القضايا القانونية اللي بتوجها شركة فيسبوك، مارك ذكي عايز يغير من القوانين والاحتكارات، وعايز يدمج التطبيقات بالألعاب بكل شيء”.

وكان أعلن مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، أن فيسبوك سوف يغير اسمه إلى "ميتا" Meta اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وقالت شركة فيسبوك إنها سوف تعيد تسمية علامتها التجارية باسم ميتا، وهو تغيير في الاسم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة انتقادات من المشرعين والمنظمين بشأن قوتها السوقية وقراراتها الخوارزمية وضبط الانتهاكات على منصاتها.

وزارة التربية والتعليم تعلن وقف طالبتي المطوة

وأصدرت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، بيانا بوقف طالبتي مدرسة بورسعيد الشهيرتين بطالبتي «المطوة» شهرا، وتحويلهما للتعليم المنزلي فضلا عن إيقاف مدير المدرسة عن العمل بشكل نهائي، وفقا لما صرح به الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية المذاعة عبر قناة MBC مصر

وكان قد قرر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، الخميس 28 أكتوبر فصل طالبتين من مدرسة بورفؤاد الثانوية التجارية وذلك بعد بثهما فيديو يتوعدان من خلاله زميله لهما بمطواة قرن غزال.

وزير السياحة والأثار يكشف استراتيجيات تطوير السياحة داخل مصر

وفي سياق مختلف كشف وزير السياحة والأثار، خالد العناني، استراتيجيات تطوير السياحة والتي اتفق عليها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية في مؤتمر عقدوه صباح اليوم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال خالد العناني عبر برنامج الحكاية بأن السياحة داخل مصر تشهد تزايد وتتطور مستمر، مضيفا: “لو حد من أوروبا عايز ينزل بحر معندوش إلا مصر”، وأشار إلى التشديدات التي فرضها الرئيس السيسي خلال المؤتمر ومنها إجراءات التأمين في المناطق السياحية وغير السياحية، فضلا عن زيادة الأطقم الطبية داخل المطارات ومنع الطوابير.

وعن كواليس المؤتمر الذي عقده مع الرئيس السيسي اليوم، فقال: “استعرضنا القوانين القديمة والتراخيص السياحية هتبقى من وزارة السياحة فقط، استعرضنا اتجاها الساحة في انجلترا وألمانيا الي بدأت تنزل، اتكملنا في السياحة ووضعها الحالي والمقرر أن تبقى عليه خلال الفترة المقبلة”.