خاص.. بالمستندات.. انتخابات نادي سموحة مهددة بالبطلان لعدم وجود ختم الشباب والرياضة «صور»

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أقيمت بالأمس انتخابات نادي سموحة، وأسفرت عن فوز وليد عرفات بمنصب الرئيس، وخسارة فرج عامر، في مفاجئة مدوية للجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن وليد عرفات أن يفوز بمنصب نادي سموحة، بعد 23 عاما تحت قيادة فرج عامر للنادي السكندري، والذي شهد العديد من النجاحات خلال السنوات الأخيرة، وكان من أهمها الصعود لبطولة الدوري المصري الممتاز، والمنافسة على اللقب في بعض الماوسم.

وكانت الأحاديث بالأمس منتشرة على صحة إقامة الانتخابات من عدمها، وذلك بعد تقديم محمد مجاهد، المرشح المستبعد من الانتخابات بعد قرار اللجنة الأولمبية المصري، وقد إستشكال يفيد بتأجيل الانتخابات لحين الفصل في عودة مجاهد للانتخابات.

وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة أن انتخابات نادي سموحة سوف تقام في موعدها صباح الجمعة بشكل طبيعي، ولا توجد أي تأجيلات سوف تحدث، وبالفعل تم فتح باب الإقتراع للانتخابات، والتي أسفرت عن فوز وليد عرفات بمنصب الرئيس وخسارة فرج عامر.

وللحديث عن صحة إقامة الانتخابات من عدمها، فقد حصل موقع دوت الخليج على مستندات تخص ببطلان الانتخابات، وهي الأوراق الخاصة بالناخبين، والتي كانت تحتوي على ختم نادي سموحة فقط، ولا يوجد الختم الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وهو مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

ومع عدم وجود ختم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية "شعار الجمهورية" يؤكد عدم صحة غقامة الانتخابات لأنه كان لابد من وجود الختم الخاص بالمديرية، وهو لم يتواجد.

وتقدم بالأمس محمد المصري، المرشح لانتخابات نادي سموحة، بمذكرة غلى السيد المستشار رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النادي، ببطلا إستمارة الانتخاب الخاصة بالنادي بسبب عدم وجود ختم الشباب والرياضة على الاستمارة "شعار الجمهورية".

وليد عرفات رئيسا لنادي سموحة وخسارة فرج عامر مقعد الرئاسة

أسفرت انتخابات نادي سموحة عن خسارة محمد فرج عامر مقعد الرئاسة لصالح وليد عرفات رئيسا للنادي وعمر خميس الغنيمي نائبا للرئيس.

وأعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات نادي سموحة غلق باب التصويت في السابعة مساء والتي أقيمت في 100 لجنة للتسهيل على أعضاء النادي السكندري وبمشاركة 102 ألفا، و849 عضواً، يحق لهم التصويت.

وكشف محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الحالي والمرشح على مقعد الرئاسة لولاية أخرى عن أخر تطورات انتخابات النادي السكندري بعد مرور أكثر من 8 ساعات على إنطلاق الماراثون الإنتخابي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محمد فرج عامر يكشف نتيجة انتخابات سموحة الأولية

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك : "المؤشرات الاولية تؤكد اكتساح محمد فرج عامر انتخابات سموحةً".

وتابع عامر : " مصدر مطلع داخل نادي سموحةً اكد استمرار تدفق الاعضاء بكثافة وفرج عامر يسجل نسب قياسية في الاصوات".

نتيجة انتخابات نادي سموحةاليوم

وينتظر أعضاء وجماهير نادي سموحة قرار الجهة الإدارية بشأن صحة وموقف إجراء انتخابات النادي السكندري والتي أنطلقت اليوم بمشاركة العديد من أعضاء النادي وذلك بعد قرار مركز التسوية والتحكيم بوقف إجراء الإنتخابات.

ومن المقرر صدور قرار من الجهة الإدارية بشأن انتخابات نادي سموحة عقب عودة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة بعد أن شارك في احتفالية اعلان بغداد عاصمة الشباب العربي لعام 2021.

وأنطلقت انتخابات نادي سموحة منذ ساعات على الرغم من صدور قرار يفيد بوقف تنفيذ الانتخابات من مركز التسوية والتحكيم الأمر الذي أثار الجدل والتساؤلات حول صحة موقف الانتخابات في الوقت الحالي وبكشف دوت الخليج التفاصيل.

وكان مركز التسوية والتحكيم أصدر حكما في الثانية منتصف الليل يفيد يفيد بوقف إجراء إنعقاد الحمعية العمومية بالنادي السكندري وذلك على خلفية بطلان إجراءات الدعوة ولحين الفصل فى القضايا المرفوعة والدعاوى القضائية بخصوص إدراج أسم المرشح محمد فرج عامر وإستبعاد محمد مجاهد.