/658902/حازم-إمام-يعلن-موعد-ترشحه-لانتخابات-الزمالك-تفاصيل

كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن موعد ترشحه في انتخابات نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "تواجدي في انتخابات نادي الزمالك ستكون بعد القادمة، وقررت هذا الأمر وأتمنى النجاح والتوفيق".

وزاد "بعد رحيلي عن الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2019 قررت الابتعاد عن العمل العام، والعودة ستكون بترشحي لانتخابات نادي الزمالك بعد القادمة".

وواصل "ناديي الأهلي والزمالك سيتعرضوا لفقدان النقاط خلال الفترة القادمة، ومن الصعب أن يحصل كل فريق على النقاط كاملة خلال الموسم الكروي".

وواصل "بطولة الدوري هذا الموسم قوية للغاية، ومن الصعب التكهن بالنتائج هذا الموسم وستكون هناك مفاجأت في كل المباريات، وقوة الدوري ظهرت منذ الجولة الأولى".

واختتم "كل فرق الدوري قامت بتدعيمات جيدة للغاية وهذا يزيد من قوة الدوري المصري، ويأتي في صالح كرة القدم المصرية".

حازم إمام: الشائعات تزداد على نادي الزمالك مع تحقيق الانتصارات فقط.. وكارتيرون مندهش للغاية

أكد حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، أنه لم يحدث أي مشاجرة بينه وبين المدير الفني للفريق باتريس كاريترون، وذلك بعد مباراة توسكر الكيني.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لازم لما الزمالك يكسب تخرج الإشاعات، وأصبحنا متعودين على هذه الأمور، وبرغم من تواجدنا في مباراة الذهاب لم نحصل على البطولة وهناك من يتصيد لنا الأخطاء فقط".

حازم إمام

وواصل "ما حدث أنني صافحت كارتيرون فقط بعد المباراة وتواجدت داخل غرفة الملابس، وتوجهت لغرفة الملابس وقمت بدفع الباب ففوجئت بوقوع الزجاج الخاص بالغرفة، ولم اشاهد كارتيرون إلا في الأتوبيس الخاص بنا وقت الرحيل".

وزاد "لم يكن متواجد أي لاعب داخل غرفة الملابس من نادي الزمالك غلا محمد أبو جبل، وحدثت جلسة مع كارتيرون وتحدثت معه أن هناك مواقع تحدثت عن هذا الأمر، وقال أنه سوف يخرج من أجل تكذيب هذه الأحاديث".

واختتم "لا توجد أي أزمة بسبب عدم شماركتي وتواجد حمزة المثلوثي أساسيا مع الفريق حاليا، وأنني سوف يأتي موعدي للعب بشكل أساسي، والجميع يقف بجانب نادي الزمالك، ولابد ان نقف بجانب نادي الزمالك في هذا الوقت، ونريد تحقيق البطولات فقط".