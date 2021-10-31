/658905/محمد-مصيلحي-يكشف-سر-هام-عن-مابولولو-هداف-الدوري-المصري

أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الفريق قدم بماراة قوية أمام فيوتشر بالدوري اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أوضة اللبس" "لدينا فريق جيد هذا الموسم وقمنا بالتعاقد مع العديد من الصفقات الجيدة وهذا الأمر ساعدنا للغاية في بداية هذا الموسم".

وواصل "قدمنا مباراة قوية أمام سموحة وكانت من افضل مباريات الدوري، واليوم أمام فيوتشر فريق كبير للغاية وفاز في المباراة الأولى، والأن لدينا فريق قوي للغاية".

وزاد "مهاج الفريق مابولولو هداف الدوري حاليا برصيد 3 أهداف ويقدم مستويات رائعة مع الفريق، وكانت هناك مفاضلة بينه وبين لاعب آخر من أجل التعاقد معه، وجاء القرار النهائي بتواجدة معنا وسعيد بمستواة مع الفريق".

واختتم "حسام حسن هو من قرر التعاقد مع مابولولو وسيكون صفقة هامة للدوري الممتاز بالكامل واللاعب يتحدث اللغة الفرنسية فقط وقمنا بجلب مترجم خاص له من أجل التاوصل الجيد معه".

حسام حسن: محمد مجدي أفشة سيتخطى نجاحات عبد الله السعيد.. ومحمد هاني يتعرض للظلم وبه رائحة إبراهيم حسن

أكد حسام حسن، المدير النفي للاتحاد السكندري، أن عدم تواجد محمد مجدي أفشة ومحمد شريف من منتخب مصر مفاجأة كبرى.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تفاجئت بقرار عدم تواجد محمد شريف وأفشة مع منتخب مصر خلال التجمع الأخير لمباراة ليبيا، وهو خطأ كبير جدا ولا يغتفر لأنهم الأفضل داخل مصر حاليا في مراكزهم".

وتابع" أفشة وشريف لا يحتاجوا إلى مجاملة من أي شخص، فهم الأفضل خلال الموسم الماضي في الدوري المصري وبطولة أفريقيا مع النادي الأهلي، وكان لهم دور كبير في حسم اللقب القاري الأخير والسوبر الأفريقي".

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وزاد" محمد مجدي أفشة سيتخطى نجاحات عبد الله السعيد سواء مع منتخب مصر أو الأهلي ويمتلك المقومات التي تؤهله لهذا الأمر، وعبد الله السعيد فقط حاليا يقدم بالتاريخ الذي قدمة مع منتخب مصر وهو بمثابة "حلاوة روح".

وأكمل" محمد هاني أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري، وتعرض للظلم خلال الفترة الأخيرة مع النادي والمنتخب، ومن الوارد أن يتعرض اللاعب لهبوط في المستوى، وهذا ليس خطراً وباعتقادي الشخصي فهو مثل إبراهيم حسن، عندماك ان لاعبا".