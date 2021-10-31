/658907/كل-ما-سيحدث-بلجان-مجلس-النواب--اليوم-الأعضاء-يواجهون-وزير-التموين-بزيادة-الأسعار-ويناقشون-أزمات-حبة-الغلة-القاتلة-والولادة-القيصرية

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد نظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

دوت الخليج

الشئون الاقتصادية تنظر ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية حيث متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات، وكيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية تطوير منظومة التجارة الداخلية بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية)

كل ما سيحدث بلجان البرلمان اليوم "الأعضاء يواجهون وزير التموين بزيادة الأسعار ويناقشون أزمات حبة الغلة القاتلة والولادة القيصرية"

العلاقات الخارجية تشهد مناقشة المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السيد السفير/ صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، ولجنة الشئون العربية تشهد مناقشة أخر تطورات الأوضاع بالسودان.

الدفاع والأمن القومي تشهد عرض لخطة ورؤية وزارة الموارد المائية والرى للوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن القومي المائي. بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى

كل ما سيحدث بلجان البرلمان اليوم "الأعضاء يواجهون وزير التموين بزيادة الأسعار ويناقشون أزمات حبة الغلة القاتلة والولادة القيصرية"

القوي العاملة تشهد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "الاجازات الاستثنائية لإصحاب الامراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ومناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب احسان شوقي عبدالسلام بشأن " امكانية ادراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ".

لجنة الصناعة تشهد مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشهد مناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة)

الطاقة والبيئة تشهد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، ولجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية تشهد استكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية. مناقشة طلب الاحاطة المقدم من السيدة النائبة/ سناء برغش، بشأن المطالبة بحظر استخدام حبوب حفظ الغلال في ظل ارتفاع عدد ضحايا الاستخدام الخاطئ لها.

كل ما سيحدث بلجان البرلمان اليوم "الأعضاء يواجهون وزير التموين بزيادة الأسعار ويناقشون أزمات حبة الغلة القاتلة والولادة القيصرية"

التعليم والبحث العلمي تشهد مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد أبو زيد، بشأن عدم الانتهاء من الأعمال الإنشائية المتبقية بمعهد التمريض بمنشأة سلطان مركز منوف – علماً بأن المعهد تم إنشاؤه بالجهود الذاتية لمتبرعين وما تبقى من أعمال تخص وزارة التعليم العالي وجامعة المنوفية. مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب نبيل عسكر، بشأن المعايير التي تم على أساسها اختيار أوائل الطلبة وتعيينهم كمعيدين بجامعة الزقازيق بصفة عامة وكلية الحقوق خاصة ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة الدكتورة جيهان البيومي، بشأن وجود أجهزة مسح إلكترونية لفحص QR شهادة التطعيم لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين للتأكد من التطعيم قبل بداية العام الدراسي.

الشئون الدينية والأوقاف تشهد مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص (وزارة الأوقاف، هيئة الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية).

الإعلام والثقافة والآثار تشهد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب/ سناء برغش، بشأن ضعف ترددات إذاعة القرآن الكريم وعدم نقاء الصوت الخاصة بالموجة الإذاعية .السياحة والطيران المدني تشهد الاستماع الى المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي (فيما يخص النقل السياحي).

كل ما سيحدث بلجان البرلمان اليوم "الأعضاء يواجهون وزير التموين بزيادة الأسعار ويناقشون أزمات حبة الغلة القاتلة والولادة القيصرية"

الشئون الصحية تشهد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب/ طارق رضوان، بشأن تأخر أعمال تنفيذ مستشفى دار السلام المركزي بمحافظة سوهاج والنائب رقية عبدالعزيز، بشأن عدم تواجد بروتوكول علاج معمم من قبل وزارة الصحة والسكان لمرضى الهيموفيليا (نزف الدم المزمن التلقائي دون سبب) أو كميات العلاج المناسبة والمنقذة للمرضى بالتأمين الصحي ونفقة الدولة.

تشهد أيضا النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن: وجود ضحايا نتاج بيزنس الولادة القيصرية في مصر ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة وبيع أدوية ممنوعة على السوشيال ميديا دون رقابة الأجهزة المعنية.

النقل والمواصلات تشهد مناقشة طلبات الإحاطة حيث عبدالباقي تركيا، بشأن سرعة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من الطريق الإقليمي محور شرق الدلتا لتعظيم الاستفادة من الطرق الجديدة التي تم تنفيذها ومنع التكدسات المرورية داخل مدينة الزقازيق إيفلين متى، بشأن استكمال أعمال إعادة بناء كوبري جمصة الواصل من الطريق الدولي دمياط/ المنصورة مكرم رضوان، بشأن ضرورة وضع حلول مناسبة للتكدس المرورى بمنطقة ميزانية ميت فارس/ مركز بنى عبيد الدقهلية ضمن مشروع ازدواج طريق ميت فارس/ بنى عبيد لكون تلك المنطقة يتقاطع بها خمس طرق رئيسية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تشهد نظر خمسة طلبات إحاطة مقدمة من السيد النائب أحمد حتة، بشأن:إنشاء مكتب بريد بقرية أشنين مركز مغاغة بالمنيا.إنشاء مكتب بريد بقرية نزلة بلهاسة مركز مغاغة بالمنيا.إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ زياد مركز مغاغة بالمنيا.إنشاء مكتب بريد بقرية بنى خلف مركز مغاغة بالمنيا إقامة مكتب بريد ببندر مدينة العدوة بمحافظة المنيا.

كل ما سيحدث بلجان البرلمان اليوم "الأعضاء يواجهون وزير التموين بزيادة الأسعار ويناقشون أزمات حبة الغلة القاتلة والولادة القيصرية"

الإسكان والمرافق العامة والتعمير تشهد مناقشة هناء فاروق، بشأن تضرر أهالي سكان مناطق شرمساح والزعانرة وأرض الشونة بمركز الزرقاء بمحافظة دمياط من عدم توصيل الصرف الصحي لهذه المناطق، بسبب الاضرار التي وقعت عليهم نتيجة أعمال ازدواج طريق دمياط/ المنصورة أبو العباس فرحات تركي، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالعديد من المناطق بقرى ريف دائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية.، ولجنة حقوق الإنسان عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة الثقافة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.