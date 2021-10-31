/658909/محمد-صلاح-نجم-فيوتشر-يستحق-التواجد-مع-منتخب-مصر-وبيرسي-تاو-مفاجئة-موسيماني-هذا-الموسم

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن أحمد رفعت لاعب فيوتشر يستحق التواجد مع منتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "معجب للغاية بمستوى بيرسي تاو مع النادي الأهلي، وهو من اللاعبين الكبار، وكان مفاجئة موسيماني في بطولة الدوري، ولديه الكثير ليقدمة في البطولة".

وواصل "سعيد بمستوى أحمد رفعت هذا الموسم مع فريق فيوتشر، ويستحق التواجد مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة، وهناك حاله من التفاهم بينه وبين علي ماهر المدير الفني للفريق".

واختتم "لم نتعود على ظهور أزمات النادي الأهلي خارج أسوار الفريق مثلما يحدث في الفترة الأخيرة، وسعيد للغاية بوقف القيد لنادي الزمالك بسبب اللاعبين المعارين".

حازم إمام يعلن موعد ترشحه لانتخابات الزمالك.. تفاصيل

كشف حازم إمام، نجم الزمالك السابق، عن موعد ترشحه في انتخابات نادي الزمالك خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة النهار" "تواجدي في انتخابات نادي الزمالك ستكون بعد القادمة، وقررت هذا الأمر وأتمنى النجاح والتوفيق".

وزاد "بعد رحيلي عن الاتحاد المصري لكرة القدم في عام 2019 قررت الابتعاد عن العمل العام، والعودة ستكون بترشحي لانتخابات نادي الزمالك بعد القادمة".

وواصل "ناديي الأهلي والزمالك سيتعرضوا لفقدان النقاط خلال الفترة القادمة، ومن الصعب أن يحصل كل فريق على النقاط كاملة خلال الموسم الكروي".

وواصل "بطولة الدوري هذا الموسم قوية للغاية، ومن الصعب التكهن بالنتائج هذا الموسم وستكون هناك مفاجأت في كل المباريات، وقوة الدوري ظهرت منذ الجولة الأولى".

واختتم "كل فرق الدوري قامت بتدعيمات جيدة للغاية وهذا يزيد من قوة الدوري المصري، ويأتي في صالح كرة القدم المصرية".