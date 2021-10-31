/658911/حسام-المندوه-نسعى-لحل-أزمة-شيكابالا-مع-الجبلاية-بطريقة-سريعة-وهناك-تجاهل-غير-مبرر

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن موقف محمود شيكابالا في المشاركة مع الفريق غير واضحة حتى الأن.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "القناة الأولى المصرية" "نتنمنى حل الأمر بشكل ودي حتى لا يتم تصعيد الأمر خلال الفترة القادمة".

وواصل "التسوية والتحكيم أصدرت قرار برفع العقوبة، وهذا القرار ملزم من أجل تنفيذة خلال الفترة القادمة ولكن لا يوجد اي جديد حتى الأن، وخاطبنا الاتحاد من أجل معرفة موقف اللاعب من المشاركة خلال الفترة القادمة".

وزاد "قرار غيقاف شيكابالا غير منطقي ولا يمت للوائح نهائيا وهناك تباطئ وتجاهل من جانب مسئولي اتحاد كرة القدم المصري، ولا نعرف السبب".

وأكمل "أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم المصري تحدث على التليفزيون بأن شيكابالا لم يتلفظ مطلقا ولم يحدث منه أي خطأ فيجب الاستناد إلى حديثة من أجل رفع العقوبة، ولم يحدث أي سباب من اللاعب وشيكابالا لا يستحق هذه العقوبة الشديدة".

واختتم "شيكابالا يقترب من الأعتزال، ومن الصعب أن تنتهي مسيرتة الكروية بهذه العقوبة الصعبة، وسنتبع الإجراءات القانونية".

حسام المندوه يكشف عن فوائد الزمالك من الشراكة مع شركة تيمبو سبورت

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن الشراكة مع شركة تيمبو سبورت لرعاية ملابس الفريق لمدة ثلاثة مواسم أمر مهم جدا لمصلحة النادي من عدة نواح.

وأضاف المندوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بفندق هلنان بمدينة السادس من أكتوبر أن جميع الفرق سترتدي زيا موحدا من نفس الشركة، ونفس الأمر بقطاع الناشئين.

وأشار المندوه إلى أن الأمر مفيد للنادي أيضا من الناحية الاقتصادية خاصة أن الزمالك سيحصل على نسبة من عائد بيع قمصان النادي.

الحضور في المؤتمر الصحفي

وشهد المؤتمر حضور أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وفاروق جعفر المستشار الفني لإدارة نادي الزمالك وجمال عبد الحميد وحازم إمام والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم، وعدد من نجوم كرة اليد، وأوليفر روي المدير الفني لفريق اليد بالنادي، وعدد من نجوم فريق كرة السلة والكرة الطائرة بالنادي.

كلمة حسين لبيب بالمؤتمر

وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أن النادي فخور بالشراكة مع شركة تيمبو سبورت التي ترعى زي النادي لمدة ثلاثة مواسم، كما أن الشركة فخورة بالتعاون مع القلعة البيضاء.

وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بفندق هلنان بالسادس من أكتوبر – أنه يشكر جميع لاعبي الفرق الجماعية بالنادي على البطولات التي حققتها كافة الفرق الرياضية في الموسم الأخير.

وأضاف لبيب قائلا: ” فخور بالشراكة مع شركة تيبمو سبورت نيابة عني وعن مجلس القلعة البيضاء”.