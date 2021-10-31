/658913/الداخلية-تلقي-القبض-على-مرتكبي-واقعة-التحرش-بفتاة-أثناء-قيادتها-سيارتها-الخاصة
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن كشف ملابسات التحرش اللفظي لإحدى المواطنات أثناء قيادتها للسيارة.
وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها:”كشف ملابسات منشور تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظى من مستقلى إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.
دوت الخليج
الداخلية تلقي القبض على مرتكبي واقعة التحرش بفتاة أثناء قيادتها سيارتها الخاصة
وتابع:” بالفحص تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 3 أشخاص ) أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء.
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