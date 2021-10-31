برنامج تكافل وكرامة لتقديم المساعدات النقدية.. تعرف على التفاصيل

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محمد سياف - ابو ظبي - تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بصرف المساعدات النقدية، للأسر التى بحاجة لتلك المساعدات، وذلك بناء عليى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة حجم الرعاية الإجتماعية للمصريين، ويقدم برنامج تكافل وكرامة مساعدات نقدية لأكثر من 4 مليون أسرة .

شروط الحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة

نعرض عليكم الشروط الواجب توافرها فى الأسرة الراغبة فى الحصول على معاش من برنامج تكافل وكرامة وهي :

أن يكون أحد أفراد الأسرة (الزوج – الزوجة – المسن – العاجز) يعمل بالقطاع الحكومي أو القطاع العام أو أحد القطاعات الخاصة بأجر تأميني يزيد عن 400 جنيه، أو يتقاضي معاشاً من التأمينات، أو مساعدة تضامنية .

يجب أن يتوفر فى الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامة أن يكون لديهم أبناء حديثي الولادة وحتى عمر 18 سنة، وأن يكون الأبناء من سن السادسة حتى سن 18 سنة بمراحة التعليم بمختلف أنواعها .

الأوراق المطلوبة لبرنامج تكافل وكرامة

يمكنكم تجهيز هذه الأوراق للتقديم فى برنامج تكافل وكرامة وهي :

صورة بطاقة الرقم القومي ، على أن تكون البطاقة سارية وغير منتهية.

صور من شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة .

صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة .

صور أيصالات كهرباء بتاريخ حديث .

شهادة طبية رسمية ((قومسيون)) تفيد درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 .

أن يكون المتقدم من المسنين بعمر يبدأ من 65 سنة، أو أصحاب الإعاقات أو الأمراض المزمنه التي تعوق عن عملهم بأي وظيفة.

أن يكونوا من الأيتام الذين لا يحصلون على رعاية من الوالد أو الوالدة أو من الأقارب من الدرجة الثانية أو بعد ذلك .

شروط آخري تمنعك من الحصول على معاش برنامج تكافل وكرامة

أن يكون المتقدم يمتلك أرض زراعية بمساحة نصف فدان فأكثر .

أن يكون مستأجر قطعة أرض زراعية بمساحة فدان فأكثر .

أن يكون مالك لعقار أو أكثر بخلاف محل السكن الحالي .

أن يكون مالك لمحل تجاري أو أكثر سواء مسجلة أو غير مسجلة .

أن يكون تاجراُ للمواشي أو مالك لها بعدد ثلاث أو أكثر .

العمل بأجر منتظم فى أحد القطاعات الخاصة بإشتراك تأميني .

فيديو تشرح فيه وزارة التضامن الإجتماعي شروط الحصول علي معاش من برنامج تكافل وكرامة، وكذلك الأسباب التي تمنع هذا