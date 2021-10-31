أمطار غزيرة ورعدية .. الأرصاد تتوقع طقس اليوم فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على جميع أنحاء الجمهورية. كما توقعت الهيئة، سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا "السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد"، على فترات متقطعة "50-60% تقريبا". وستكون الأمطار رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة "50% تقريبا".

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