وزيرة البيئة توضح دور مصر فى التحركات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وبينت إن جميع المشروعات التى تنفذها الدولة مثل الطرق والطاقة والطاقة المتجددة والمخلفات الصلبة والصرف الصحى هى مشروعات قومية وثيقة الصلة بالتكيف والتعامل مع التغيرات المناخية.





وأكدت وزيرة البيئة، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر فضائية "أون إي" أهمية الدور الذى تقوم به مصر فى التحركات الدولية المتعلقة بقضايا المناخ، حيث بدأ منذ قمة باريس 2015، حيث رسخ اتفاق باريس لعدة مبادئ أولها الاجتهاد للتكيف مع التغيرات المناخية عبر تقليل الانبعاثات وخفض درجة حرارة الأرض لكن شريطة أن يكون ذلك متسقا مع المسؤولية الجماعية.

وشددت على ضرورة أن تتحمل الدول المسؤولية بنفس درجة تحملها للأعباء؛ معتبرة أنه "دون تلك المسؤولية الجماعية التى تتولها مصر؛ ستكون هناك مشكلة على المواطن المصرى عبر تأثر مسارات التنمية المختلفة".

ونبهت إلى أنه حال ترك كل الدول خطورة التغيرات المناخية؛ سيتأثر الجميع، وفى الوقت ذاته إذا جرى توقيع التزامات على الدول النامية بقدر أكبر مما تستطيع أن تقوم به؛ ستتأثر مسارات التنمية بها.

وأكدت أن هذه القمم العالمية لاسيما قمة المناخ (كوب 26)، التى ستعقد خلال ساعات فى مدينة جلاسجو البريطانية، مهمة لوضعها توافقا بين الدول المتقدمة والنامية؛ وهو ما جرى الاتفاق عليه فى باريس 2015، حيث يوضع الجميع فى مسؤوليته عبر توفير التمويل حتى يستطيع العالم كله خفض حرارة الأرض.