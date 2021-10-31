/658916/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مباريات الزمالك مع طلائع الجيش والأهلى مع البنك الأهلى فى الدوري المصرى.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم: مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي نوريتش سيتي أمام فريق ليدز يونايتد في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium أستون فيلا أمام فريق وست هام يونايتد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium مواعيد مباريات الدوري الإسباني قاديش ضد ريال مايوركا الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 1 أتلتيكو مدريد ضد ريال بيتيس الساعة الخامسة والربع على قناةbeIN Sports HD 1 خيتافي إسبانيول ضد الساعة السابعة والنصف مساء على قناةbeIN Sports HD 1 ريال سوسييداد ضد أتلتيك بيلباو الساعة العاشرة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 مواعيد مباريات الدوري التركي قيصري سبور ضد فاتح قرا جمرك الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا ألانياسبور ضد جوزتبه الساعة الثالثة ظهرا جالاتا سراي امام فريق جازينتاب الساعة السادسة مساء مواعيد مباريات الدوري المصري سيراميكا كليوباترا الإسماعيلي في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناةon time sport 1 مصر المقاصة أمام فريق الجونة في تمام الساعة الثالثة عصرا على قناة on time sport 2 طلائع الجيش أمام فريق الزمالكفي تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 1 فاركو أمام فريق بيراميدز في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة on time sport 2 الأهلي أمام فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة on time sport 1

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