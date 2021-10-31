/658917/موعد-مباراة-الأهلي-أمام-البنك-والقنوات-الناقلة

تقام مباراة النادي الأهلي أمام نظيرة البنك اليوم الأحد علي استاد الأهلي السلام، مباراة مهمة وقوية، تجمع بين الأهلي "صاحب الملعب" والبنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري للموسم الجديد 2021-2022، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الأهلي

وضمت القائمة كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر وعمار حمدي.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء لأمس السبت، استعدادًا لخوض مباراة البنك الأهلي.

وشهد مران الأهلي محاضرة فنية وتدريبات بدنية متنوعة أعقبها خوض اللاعبين تقسيمة قوية استعدادًا لمواجهة اليوم .

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي للمبيت بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراة البنك الأهلي .

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز أمام البنك الأهلي ومواصلة الانتصارات بعد انطلاقته القوية وانتصاره الكبير على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى للبطولة.

وسجل رباعية الأهلي في شباك الإسماعيلي كل من علي معلول من ركلة جزاء، وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية بعد مشاركته في الشوط الثاني.