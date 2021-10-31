/658918/موعد-مباراة-جالاتا-سراي-وغازي-عنتاب-في-الدوري-التركي-والتشكيل-المتوقع

يستضيف نادي جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري مصطفي محمد، نظيره نادي غازي عنتاب، على ملعبه تورك تيليكوم أرينا، ضمن مواجهات الجولة 11 من منافسات الدوري التركي لموسم 2021-2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل جالاتا سراي المتوقع

في حراسة المرمي: فيرناندو موسليرا باتريك فان آنهولت - فيكتور نيلسون - ماركاو - دياندريه يدلين تايلان أنتاليالي - بركان كوتلو محمد أكتورك أوغلو - ألكساندرو تشيكيلداو - أوليمبيو موروتسان مصطفى محمد.

يحتل فريق جالاتا سراي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 17 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، فاز في 5 وتعادل اثنتين وخسر 3.

أما غازي عنتاب فيحتل المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، وخلال الجولات العشر السابقة فاز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر 4.

وجاء مصطفي محمد أمام فريق بشكتاش مقاعد بدلاء خلال المباراة، وحل بديلا في الدقيقة 78 قبل أن يهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 80.

وقال فاتح تريم، في تصريحات نشرتها صحيفة "الصباح" التركية: "لدينا مسدد ركلات جزاء سيكالداو، ومصطفى محمد قال إنه سيسددها، كان عليه ترك الأمر لزميله سيكالداو".

وأضاف: "لم يكن على سيكالداو أن يتمسك بالكرة ويقول إنه منفذ ركلات الجزاء ويصر على تسديدها، لا نستطيع أن نقول عليه إنه مخطئ، هو شخص لطيف".

وتابع: "مسددو ركلات الجزاء واضحون، إذا كنا نريد التغيير فسنوضح ذلك، مثلما أشرت قبل كذلك وطلبت من مصطفى محمد التسديد، وعندما يضيع ركلة جزاء، سأتدخل هنا أيضًا".

تقدم ألكساندرو سيكالداو لجالاتا سراي في الدقيقة 35، وتعادل سايل لارين لبشكتاش في الدقيقة 39، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب نفسه هدف بشكتاش الثاني.