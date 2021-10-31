/658919/موعد-مباراة-الزمالك-وطلائع-الجيش-فى-الدورى-المصرى

تقام مباراة الزمالك أمام نظيرة طلائع الجيش، اليوم الأحد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعي الزمالك في تحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.

ويدير المباراة أمين عمر حكما للساحة، ويساعده كل من: أحمد حسام وسمير جمال، بالإضافة لهشام الفلال حكما رابعا.. على أن يكون وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو، ويساعده مصطفى الشهدي.

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد. خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي. خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

سبق والتقى الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 في مسابقة الدوري، وثلاث مباريات في كأس مصر، حقق الفريق الأبيض الفوز في 20 مباراة ، في حين فاز الطلائع في 8 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

وسجل لاعبو الزمالك 68 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 38 هدفا للفريق العسكري في مرمى أبناء ميت عقبة.