نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالدائرى ومحور صفط

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن جميع محافظات الوجه البحرى والطرق الساحلية شهدت سيولة فى الحركة المرورية، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند كايرو سيز مول المتجه لأبوقير.

كما ظهرت بعض الأحجام بمحافظة القليوبية عند الطريق الزراعى القادم من قليوب ومتجه لميت نما، كذلك الأمر أيضا أعلى الطريق الزراعى المتجه لمحور 26 يوليو القادم من بشتيل، وأيضا أعلى المرج والمنيب والكونيسة.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات المرورية بجميع المحاور، كذلك قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام عند منزل محور صفط القادم من الدائرى ومتجه لشارع ثروت، كذلك الأمر عند شارع السودان أمام مترو الجامعة القادم من كوبرى فيصل ومتجه للدقى.

وظهرت بعض الكثافات أيضا عند كوبرى 15 مايو فى اتجاه نادى الترسنة بسبب سقوط جزء من حمولة، كذلك الأمر أعلى كوبرى المطرية القادم من الكابلات ومتجه للتجنيد.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.