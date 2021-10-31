عاجل.. وفاة السياسى الكبير عبد الغفار شكر وتشييع جثمانه من مسقط رأسه

جدة - نرمين السيد - توفى، صباح اليوم، السياسى الكبير عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بحسب ما أعلنت ابنة شقيقه الكاتبة الصحفية أمنية طلال شكر، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





هذا فيما أعلن طلال شكر، شقيق السياسى الكبير الراحل تشييع جثمان شقيقه اليوم، بمسقط رأسه فى قرية تيرة مركز نبروة بالدقهلية عقب صلاة العصر. عبد الغفار شكر شغل منصب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية بالقاهرة، ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى السابق، أمين التثقيف فى التنظيم الشبابى الاشتراكى السابق وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى سابق.

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