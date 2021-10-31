/658922/تشكيل-الزمالك-االمتوقع-أمام-طلائع-الجيش

تقام مباراة الزمالك أمام نظيرة طلائع الجيش، اليوم الأحد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف عصراً، على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أعلن عن القائمة التي ستخوض المباراة، وتضم كلا من: حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد. خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حسام عبد المجيد. خط الوسط: طارق حامد – أحمد سيد “زيزو” -أشرف بن شرقي – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – إمام عاشور – محمد أوناجم – مصطفى فتحي. خط الهجوم: يوسف أوباما – سيف الدين الجزيري – عمر السعيد.

سبق والتقى الزمالك مع طلائع الجيش في 35 مباراة بواقع 32 في مسابقة الدوري، وثلاث مباريات في كأس مصر، حقق الفريق الأبيض الفوز في 20 مباراة ، في حين فاز الطلائع في 8 مباريات، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

وسجل لاعبو الزمالك 68 هدفا في شباك الطلائع، مقابل 38 هدفا للفريق العسكري في مرمى أبناء ميت عقبة.

نتيجة مباراة الزمالك وانبي:

نجح بطل النسخة الأخيرة لبطولة الدوري المصري الممتاز الزمالك، من تحقيق الفوز في أول جولاته بالنسخة الجديدة على انبي بثنائية نظيفة، شهد عليها ملعب بتروسبورت.

وجاء الهدف الثاني للزمالك بعد محاولات عديدة من انبي، والتي جاءت كلها بالفشل، ليعود الزمالك ويؤمن على نتيجة الفوز عن طريق عمر السعيد بالهدف الثاني.