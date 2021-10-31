/658924/حقيقة-دخول-الإعلامية-أسماء-مصطفى-الرعاية-المركزة

انتشرت عديد من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية، تفيد بدخول الإعلامية أسماء مصطفى قسم الرعاية المركزة، خاصة بعدما كشفت الصفحة الرسمية الخاصة بها عن تدهور حالتها الصحية مشيرن إلى أنها في وضع حرج وغير مستقر إثر تعرضها لأ.مة صحية مفجأة بسبب مرض السرطان.

دوت الخليج يرصد حقيقة دخول الإعلامية أمساء مصطفى الرعاية المركزة

ونفت الصفحة الرسمية لأسماء مصطفى كل ما تم تداوله في إشارة منهم أنها في غرفة عادية حتى الأن، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، جاء به: “أسماء داخل المستشفى ب غرفه عاديه ليست بالرعايه المركزة كما ذكر البعض وًتقبل الله دعواتكم جميعا متمنين لها السلامة”.

هذا شارك أدمن الصفحة الرسمية لأسماء مصطفى أخر تطوارت الحالة الصحية لها مع الجمهور اذ كتب: “أسماء ما زالت فى المستشفى فى وضع حرج وحالة غير مستقرة فضلا منكم الدعاء فضلا الدعاء اللهم انت وحدك الشافى المعافى لا شفاء الاشفائك”.

أسماء مصطفى تعلن مشاركة مرضها مع جمهورها

وكانت قد أعلنت أسماء مصطفى قبل نقلها للمشفى عن مشاركة جمهورها رحلتها مع المرض بداية من رحلة علاجها الجديدة، فاستكملت: “وأخيرًا أوعدكم قريب جدًا جدًا، أو ما أبدأ مرحلة العلاج الجاية، أني هرجع أطلع لايف، وأحاول أفيد غيري، ما هو طول ما في نفس هنكمل الحياة، وأنا بعمل اللى ربنا أمرني بيه بدعي وباخد بالأسباب، واتوكل على الله، وأول حاجة وأهم حاجة لينا جميعًا، هى الرضا بقضاء الله، أي ما كان ولأنه لا راد لقضاء الله، إلا بقدر الله”.

واختتمت أسماء حديثها موجهة الشكر للجمهور: “شكرًا ليكم أنكم مستحملني ولسه بتدوني أمل، أني على الأقل طول الفترة اللى عدت من حياتي كنت صح، وكسبت حب ومحبة الناس الحمد لله”.

مرض الإعلامية أسماء مصطفى

وسبق وأن أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى منذ فترة ليست بالقليلة عن أسباب اختفائها خلال الفترة الماضية، اذ وقالت في منشور لها، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، «بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة بقالي كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول إيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص».

وتابعت الإعلامية أسماء مصطفى: «أنا حالي حال ناس غيري كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب معلش، وأنا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بإيدين ربنا وحده وما علينا غير إننا ناخد بالأسباب ونرضى بقضاء الله ونسأله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل أنا بس محتاجة الدعاء لأني مؤمنة إنه بيغير القدر.. أنا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهوري هيطول.. رجاء تاني محدش يضايق فضلا الدعاء».