وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها كافة أنشطة ومجالات التعاون فى الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات فى مختلف التخصصات.
وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات المختلفة بدءا من إستقبال الدارسين ومرورا بالموضوعات التخصصية التى تم التدريب عليها نظريا وعمليا وفقا لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.
وأعرب أقدم الدارسين الوافدين عن عميق الشكر والامتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية واهتمام واكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التى تعينهم على الوفاء بمهامهم فى خدمة شعوبهم وأوطانهم.
وأكد مساعد وزير الخارجية استمرار التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية لتقديم الدعم اللامحدود للأشقاء من الدول الإفريقية فى العديد من المجالات والتخصصات.
من جانبه، ألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع، كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للدارسين الأفارقة بانتهاء دوراتهم التعليمية، مؤكدا حرص مصر والقوات المسلحة على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء، لدعم جهود البناء والتنمية فى العديد من المجالات.
وفى نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الدارسين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الإفريقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تحتفل بتخريج 3 دورات تدريبية للوافدين من 18 دولة إفريقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.