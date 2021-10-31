بحث السيسى تجهيزات احتفالية افتتاح طريق الكباش يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فمن جانبها قالت صحيفة الأهرام تحت عنوان "‎التنسيق بين جميع الأجهزة لتعزيز حركة السياحة.. الرئيس : احتفال «طريق الكباش» استمرار للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها".

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعزيز عدد الأطقم الطبية فى مطارات المدن السياحية، لإجراء المسحات الطبية من أجل الكشف عن فيروس «كورونا» لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كل الأجهزة المعنية على مستوى الدولة، لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار.

وعرض الدكتور خالد العنانى موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التى تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية، لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصة مع بدء موسم السياحة الشتوى، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، لضمان تعافى القطاع السياحى بشكل سريع من تداعيات جائحة «كورونا»، بما فى ذلك ما تم أخيرا من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتى الأقصر وشرم الشيخ، الذى يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التى تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.

كما استعرض وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذى لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفعالية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، فى إطار احتفالية الكشف عن «طريق الكباش»، وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة مثل الهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمبانى.

فيما قالت صحيفة الأخبار تحت عنوان "تطوير المنظومة الطبية لتقديم العلاج المتميز للعسكريين والمدنيين".

إن الــفــريــق أول مـحـمـد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد أن القوات المسلحة لا تـدخـر جـهـدا مـن أجـل تطوير المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بما يدعم تحقيق منظومة طبية متكاملة بمواصفات ومعايير عاملية تقدم علاج الطبى المتميز للعسكريين والمدنيين على حد سواء.

وشــهــد الـقـائـد الــعــام الاحـتـفـال بتخريج الدفعة الخامسة من المعهد الصحى للذكور دفعة مساعد أول شهيد شفيق زكـى بـشـارة، والدفعة الرابعة من المعهد الصحى للإناث دفعة مساعد أول شهيد منصور أمنى على سلامة، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركــان حـرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

بدأت مراسم الاحتفال بعرض قدمه الطلبة والطالبات بالدراجات الهوائية تضمن عدة لوحات استعراضية تظهر مدى الكفاءة البدنية التى وصلوا إليها، كذلك تنفيذ عروض المهارات البدنية التى تمثل الركيزة الأساسية لبناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة، حيث تضمن العرض الرياضى تنفيذ عدد من تمارين الإعداد البدنى التى يتم التدريب عليها بشكل يومى والتى أظـهـرت الاسـتـعـداد القتالى العالى للخريجين من الذكور والإنــاث على حــد ســــواء، أعقبها عـــرض لتنفيذ عدد من أمنـاط الرمايات بالأوضاع المختلفة أظهر مدى المستوى الراقى الذى يبرز احترافية الخرجين .

وقالت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "بن راشد: مصر لديها مكانة تاريخية فى قلوب الإماراتيين".

إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، أكد دعمه الكامل لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، لما لمصر من مكانة تاريخية فى قلوب الإماراتيين، معربًا عن سعادته باستقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق، وطلب نقل تحياته الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسى قائلاً: "أبلغوا الرئيس السيسى أننا كلنا نحبه".

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته معرض إكسبو 2020 دبى، وحضر المقابلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وسفير مصر فى أبوظبى.

كما أبدى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إعجابه بقيام مصر ببناء أكثر من 20 مدينة جديدة ذكية فى توقيت متزامن.

وأوضح رئيس الوزراء مدبولى أن هذا يمثل تحدياً كبيراً وطفرة عمرانية غير مسبوقة، تطلبت الكثير من الجهد من الجميع.

وأضاف مدبولى أن هناك إلى جانب ذلك المشروع الأبرز والأكبر حالياً، مشروع حياة كريمة، الذى أطلقه الرئيس السيسى لتحسين جودة الحياة لأكثر من نصف سكان مصر الذين يقطنون الريف، وأثنى الشيخ محمد بن راشد على المشروع .

من جانبه نقل رئيس الوزراء خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتهنئته بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، متمنياً للشعب الإماراتى الشقيق دوام الرخاء.

بينما قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "مصر تجدد التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا".

جدد سامح شكرى، وزير الخارجية، تشديده على الأهمية البالغة التى توليها مصر لخروج كافة القوات الأجنبية، فضلًا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وما يمثله ذلك التواجد الأجنبى من تهديد واضح للسيادة الليبية على سائر ترابها الوطنى، إضافة إلى تأثيره المباشر على أمن دول الجوار الليبى والاستقرار الإقليمى.

جاء ذلك خلال لقاء شكرى، أمس السبت، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك فى إطار الاتصالات المتوالية التى تجريها القاهرة مع مختلف الأطراف من أجل الدفع بتسوية شاملة للأزمة الليبية.

وأكد شكرى خلال اللقاء، ضرورة أن تفضى أى تحركات دولية فى هذا الشأن إلى خروج كافة أشكال التواجد الأجنبى بالتزامن وبلا استثناء أو تفرقة، فضلًا عن أهمية تنسيق الجهود من أجل اتخاذ موقف حاسم تجاه استمرار انتهاك بعض الأطراف لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، حسبما صرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم الخارجية.

فيما قالت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "رئيس الوزراء: مصر أصبحت أرض الفرص فى 7 سنوات".

أكد رئيس الوزراء أن مصر كرست جهودها خلال السنوات السبع الماضية لتعزيز مكانتها كأرض للفرص، من خلال عملٍ متفانٍ من قبل الحكومة خلال تلك السنوات لإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى انتهاء الدولة من المرحلة الأولى من برنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذى تم إطلاقه فى عام 2016، فضلا عن إطلاق الحكومة البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، بهدف توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى، كلمة بمناسبة تدشين الاحتفال باليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية، فى ساحة الوصل بمعرض " إكسبو 2020 دبى"، عبّر فيها عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث العالمى الفريد، الذى يستقطب العديد من المسئولين والزائرين من أكثر من 192 دولة حول العالم.

وتطرق رئيس الوزراء لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مارس الماضى عن إطلاق "الجمهورية الجديدة"، والتى تستهدف مواصلة تنفيذ خطة التنمية الشاملة فى جميع القطاعات، بما يلبى تطلعات وطموحات المواطنين نحو مستقبل أفضل، ويعزّز من مكانة مصر السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمى والدولى.