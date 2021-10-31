القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد دولى متخصص فى الرى لـ مصرف بحر البقر

جدة - نرمين السيد - نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد دولى من المسئولين والمتخصصين فى مجال الرى لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.





بدأت الزيارة بعرض تقديمى تناول مراحل تنفيذ المشروع وما يمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعى ومعالجتها لتصبح صالحة للرى وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة السلام الرئيسية الجديدة، ومحطة معالجة المياه ببحر البقر شرق القناة.

وتعد محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى بالعالم، وتم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم تنفيذها بهدف معالجة 5.6 مليون م3 فى اليوم من مياه الصرف الزراعى للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضى بمناطق شمال ووسط سيناء.