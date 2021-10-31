بدأت الزيارة بعرض تقديمى تناول مراحل تنفيذ المشروع وما يمثله من أهمية بالغة لاستغلال مياه الصرف الزراعى ومعالجتها لتصبح صالحة للرى وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة السلام الرئيسية الجديدة، ومحطة معالجة المياه ببحر البقر شرق القناة.
وتعد محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر أكبر محطة معالجة لمياه الصرف الزراعى بالعالم، وتم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم تنفيذها بهدف معالجة 5.6 مليون م3 فى اليوم من مياه الصرف الزراعى للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضى بمناطق شمال ووسط سيناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد دولى متخصص فى الرى لـ مصرف بحر البقر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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