وزيرة البيئة تتوجه إلى جلاسكو للمشاركة فى الشق الرئاسى لمؤتمر الأطراف ال٢٦...

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة جلاسكو بالمملكة المتحدة للمشاركة فى الشق الرئاسى رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف ال٢٦ في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والذى تترأسه المملكة المتحدة وبحضور عدد من رؤساء وقادة دول العالم .

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ cop26 يعد خطوة هامة للانتهاء من الموضوعات الخلافية للوصول إلى خطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة فى اتفاق باريس للمناخ 2015 ،كما يهدف المؤتمر إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بالتخفيف والهدف العالمى للتكيف والهدف الخاص بتمويل المناخ.

وأضافت وزيرة البيئة أنه سيقام داخل المؤتمر جناح مصرى ستعرض فيه مصر قصص النجاح التى تمت للتصدى لآثار تغير المناخ من خلال المشروعات القومية فى قطاعات الطاقة المتجددة والنقل المستدام والمشروعات الخاصة بالزراعة والرى.