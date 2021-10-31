25 اقتراح برغبة على طاولة شكاوى النواب..اليوم

/658925/25-اقتراح-برغبة-على-طاولة-شكاوى-النواباليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب عاطف ناصر اجتماعها اليوم لمناقشة الاقتراحات المقدمة من كلا من:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشكاوى والاقتراحات بمجلس النواب غدا

اجتماع لجنة الشكاوى والاقتراحات

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائى – إعدادى – ثانوى) لخدمة قرية الحووايش بحرى وقبلى والقرى المجاورة – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا – محافظة سوهاج. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائى بقريتى الشراقوة البحرية، البلاحى – مركز سيدى سالم – محافظة كفر الشيخ. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفا رابى الثانوية المشتركة بقرية الجورة - إدارة الشيخ زويد التعليمية – محافظة شمال سيناء.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الشريف، بشأن إنشاء مبنى إضافى بمدرسة فلسطين الابتدائية والتابعة لإدارة برج العرب التعليمية – محافظة الإسكندرية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد حته، بشأن إقامة مدرسة تعليم أساسى ببندر ومدينة العدوة– محافظة المنيا. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب مجدى الأمير، بشأن توسعة أو إنشاء مبنى إضافى بمدرسة جديدة المنزلة الإعدادية المشتركة بقرية جديدة المنزلة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة (2 فدان) بحوض النقاقيل – زمام مركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

-الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي:

الأول: بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط. الثانى: بشأن إلغاء الشرط الوارد بالاشتراطات البنائية الذي يتطلب الا تقل واجهة العقار عن مساحة (8,5م).

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء وحدات اسكان اجتماعي للمواطنين بمدينة ناصر الجديدة – محافظة أسيوط. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب– محافظة مطروح. - الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ضحا مصطفى، بشأن عمل شبكات صرف صحى بمنطقة تقسيم النورة – أو النجيل – التابع لحى شرق المنصورة – محافظة الدقهلية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحى لقريتى العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج. -الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم – محافظة الشرقية.

مياه الشرب بالقليوبية

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء مكتب بريد لخدمة أهالى حى غرب أسيوط بأرض أملاك دولة بمنطقة الشادر – محافظة أسيوط. - الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان:

الأول: بشأن إنشاء مكتب بريد بنجع على الفقير – قرية آبار الملك مركز أخميم –محافظة سوهاج. الثاني: بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا – مركز أخميم – محافظة سوهاج. - الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن استمرار - العمل بمكتبي بريد البورة، الهدايا بمركز أسيوط - محافظة أسيوط.

- الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامى سليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية أم عزام – مركز القصاصين – محافظة الإسماعيلية.

- الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم أبو شعيرة: الأول: بشأن بناء مركز شباب في قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء. الثانى: بشأن إحلال وتجديد مبنى مركز شباب الشلاق بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

-الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى – مركز القناطر الخيرية – محافظة القليوبية.