دفاع البرلمان تناقش الوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن القومي المائي..بحضور وزير الري

/658927/دفاع-البرلمان-تناقش-الوسائل-الكفيلة-لتحقيق-الأمن-القومي-المائيبحضور-وزير-الري

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعاتها خلال دور الإنعقاد الثاني لمناقشة طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي اجتماعها برئاسة النائب أحمد العوضي، لعرض خطة ورؤية وزارة الموارد المائية والرى للوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن القومي المائي، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب كريم درويش مناقشة المشاكل التي تواجه المصريين في الخارج وكيفية حلها، بحضور السفير صلاح عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، إضافة إلى استمرار نظر الموضوع المدرج بجدول أعمال اللجنة في الاجتماع السابق.

لجنة الشئون العربية

وتعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي، لمناقشة أخر تطورات الأوضاع بالسودان.

لجنة القوى العاملة

تعقد لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن "الاجازات الاستثنائية لإصحاب الامراض المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

لجنة الطاقة والبيئة

وتعقد لجنة البيئة والطاقة اجتماعها برئاسة النائب حسام عوض الله، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة احسان شوقي عبدالسلام بشأن " امكانية ادراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 ".

- مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والبحث العلمي.