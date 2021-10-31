/658928/نادين-نجيم-عن-سر-جمالها-مش-شرب-المياه-ولا-الرياضة-دا-بوتكس-وفيلر

فجرت الفنانة نادين نجيم تصريحات جريئة في إحدى حفالاتها جول سر جمالها أو سر جمال عدد كبير من المشاهير بشكل العام، نافيا كل ما يتداوله هؤلاء النجوم بأن هذا التألق بسبب كثرة شرب المياة أو الرياضة.

دوت الخليج يرصد نصيحة نادين نجيم حول سر جمالها

وقالت نادين نجيم، في فيديو تداوله عدد كبير من رواد السوشيال ميديا: “ اللى بيقلكن بنشرب مايه وبلعب رياضة لا، بنعمل بوتكس وفيلر واتشجعوا واعملوا وظبطوا حلكم”.

نادين نسيب نجيم بإطلالة ناعمة بالتايجر

وظهرت الفنانة نادين نسيب نجم الدين مؤخرا ، باطلالة أنيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الأنظار مرتديةً فستان باللون التايجر ذات واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الصدر وقصير فوق الركبة وهو ما جعل إطلالتها جريئة وارتدت معه بعض المجوهرات الفخمة، واعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

وشاركت نادين تلك الإطلالة مع الجمهور، معلقة: "بحبكم من كل قلبي تحية كبيرة لمصر وأهل مصر بتشرف بوجودي معكم أحلي ناس شكراً ياسمين لدعوتي كان لقاء رائع مع كل المحبين وياريت قدرت اتصور مع الكل بشوفكم قريباً".

أخر أعمال نادين نجيم الفنية

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل "صالون زهرة" وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي، وتلعب نادين نسيم نجيب دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.