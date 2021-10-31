/658929/اقتصادية-النواب-تناقش-خطة-وزارة-التموين-لتوفير-السلع-التموينية-الأساسية-بحضور-الوزير-اليوم

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتماعتها اليوم الأحد الموافق 31\10\2021، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، وتعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها برئاسة النائب ابراهيم الهنيدي، لمناقشة:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بالبرلمان

قرارات رئيس الجمهورية

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

اقتصادية النواب

وتعقد لجنة الشئون الاقتصادية اجتماعها، برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لنظر ما يلي:

- ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية.

- متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات.

– كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

- خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.

- خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية.

- خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية.

- تطوير منظومة التجارة الداخلية.