وجه وزير الري بالإستمرار فى رفع حالة الاستنفار إستعداداً لموسم الأمطار والسيول، ومواصلة حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات .
دوت الخليج
الحكومة تستعد لموسم الشتاء
كما أشار وزير المياه إلى أنه من الضروري بدء الاستعداد لاسبوع القاهره للمياه ٢٠٢٢، والاستمرار في العمل بمشروعات تأهيل الترع والمساقى والرى الحديث.
كما شدد على ضرورة متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات محطة الحمام وقناطر ديروط الجديدة وتحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ، وأيضً استعراض مجهودات هيئة المساحة ، واجراءات ميكنة الأعمال والتحول الرقمى.
اجراءات الحكومة بشأن الاستعداد لموسم الشتاء
وأيضًا من ضمن الاجراءات، زيادة الإجراءات الإحترازية من فيروس "كورونا" ، والتأكيد على اهمية حصول العاملين على التطعيم اللازم.
ومن المتوقع أن يبدأ هذا الفصل من 22 ديسمبر إلى 20 مارس في نصف الأرض الشمالي،
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