/658933/مايسه-عطوة-الترويج-لاحتفالية-طريق-الكباش-يعكس-دوليا-ثراء-محافظة-الأقصر-كمقصد-سياحي-عالمي

أشادت النائبه مايسه عطوه.. عضو مجلس النواب، بإستعدادات الحكومة لإحتفالية طريق الكباش، والتي تعتبر واحدة من الاحتفالات التي تُأثر بشكل كبير على السياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًه أن هذه الفاعلية تساهم بشكل كبير في الترويج السياحي لمحافظة الأقصر، ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة خاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجمييل الكورنيش والشوارع والميادين بها.

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وأشارت عطوه.. خلال البيان الصادر له، إلى أن يُعد مشروع إحياء طريق الكباش من أهم المشاريع الأثرية في محافظة الأقصر، خاصة وانه كان يقام في طريق الكباش احتفالات أعياد الآوبت كل عام، وهى أعياد الحصاد عند المصري القديم.

مايسه عطوة: الترويج لاحتفالية طريق الكباش يعكس دوليًا ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تمثل تلك الاحتفالية استمراراً لنهج الفاعليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دولياً ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب، مطالبة الحكومة بتشديد الإجراءات الإحترازية الفترة المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا ولإثبات تعافي القطاع السياحي بشكل سريع من تداعيات الجائحة.