/658934/اليوم--الحكم-على-11-متهما-في-قضية-خلية-المرابطون

تشهد الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الأحد 31/10/2021، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها على 11 متهما ينتمون لتنظيم «المرابطون»، الإرهابي على خلفية اتهامهم للالتحاق بعناصر إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ«المرابطون 2».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية حكمها على 11 متهما ينتمون لتنظيم «المرابطون»

يصدر حكم اليوم بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.

وكانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلى المحاكمة بتهمة الالتحاق بعناصر إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريين الجنسية، التحقوا بعناصر إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، و تلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة «المرابطون»، التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.