القوى العاملة: تعيين 579 شابا منهم 5 من ذوى القدرات بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 579 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 شباب من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1305 باحثا عن عمل، منهم 46 من ذوى القدرات الخاصة.





وأشار الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 12 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة. وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضى - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و42 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتجديد 2 ترخيص عمل للأجانب. وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 66 منشأة، وتم تحرير 32 محضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 11 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تحكيم طبى.

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