نائب محافظ المنيا يتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى ملوى

جدة - نرمين السيد - ورافق نائب المحافظ، عدد من نواب البرلمان، أحمد العمدة، منسق حياة كريمة بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة وعدد من الجهات المعنية.

وبدأت الجولة بتفقد المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة، حيث تابع العمل داخل مدرسة عزبة جاد الله، وأعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالمعصرة، وكذلك الأعمال بمدرستين جارى إنشائهما بقرية المعصرة.

وتابع نائب المحافظ، أعمال إنشاء المجمع الزراعى بالمعصرة على مساحة 750 مترا، حيث يجرى أعمال السقف للدور العلوى، بالإضافة إلى الانتهاء من مبانى الدور الأرضى، ومجمع الخدمات الحكومية بالمعصرة على مساحة 600 متر، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات، وتم تشطيب جزء كبير من الواجهة، وتجرى أعمال التشطيبات الداخلية، وكذلك متابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى لمركز شباب المعصرة، وإنشاء ملعب 45 فى 90 مترا، وأعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية والانتهاء من الاتصالات والكهرباء ووصلات المياه،و استكمال أعمال الصرف الصحى داخل شوارع القرية.

كما تفقد نائب المحافظ، مجمع الخدمات بقرية الروضة، حيث تم الانتهاء من مرحلة الإنشاءات الهيكلية وجارى أعمال التشطيبات والمبانى الداخلية، وتابع أعمال إنشاء المجمع الزراعى داخل القرية، كما تفقد قطعة أرض مقترحة لإنشاء وحدة صحية داخل القرية، وأعمال الصرف داخل شوارع القرية وسيتم البدء فى المحطة قريبا، كما تابع أعمال الصرف الصحى بقصر هور.

وعلى هامش الجولة، تم ضبط سيارة محملة بمواد غذائية تحمل 25 طن أرز، حيث وجه مديرية التموين بفحص السيارة واتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط مصنع طوب أسمنتى غير مرخص، ومحطة وقود غير مرخصة، ووجه نائب المحافظ بفحص الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.