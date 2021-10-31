تنمية المشروعات: ضخ 65 مليون جنيه لتمويل مشروعات حياة كريمة فى 5 محافظات

جدة - نرمين السيد - أكد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضخ نحو 65 مليون جنيه بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة فى محافظات (الشرقية ،والغربية، والمنوفية، ودمياط ،والدقهلية)، مولت حوالى ألفى مشروع صغير ومتناهى الصغر، أتاحت ما يزيد على أربعة آلاف فرصة عمل.





وذكر الجهاز - فى بيان له اليوم الأحد - أن فرعه بالمنوفية سينظم مجموعة من الدورات التدريبية لسيدات وفتيات مركزى الشهداء وأشمون (المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة)، لتعريفهن بالخطوات الأساسية لإقامة مشروعات خاصة بهن وكيفية حصولهن على التمويل المناسب والأنشطة التى يمكن تنفيذها.

كما سيقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية متخصصة تحت عنوان "سيدات الأعمال يمضين قدما" لتأهيل السيدات من أصحاب المشروعات القائمة لتأهيلهن ،وتطوير قدراتهن، مما يمكنهن من التوسع فى تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وتعظيم أرباحهن من خلال مساعدتهن فى تسويق منتجاتهن، وذلك فى إطار مساعدة المواطنين فى المراكز والقرى المستهدفة خاصة الشباب والمرأة لإقامة مشروعات صغيرة جديدة والتوسع فى مشروعاتهم القائمة مما يعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية ويتيح المزيد من فرص العمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم .

من جانبه، وجه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بالمنوفية إيهاب حجازى الدعوة للسيدات من محافظة المنوفية للتوجه إلى مقر الجهاز للتسجيل والالتحاق بهذه الدورات التدريبية.

وأشار إلى أنه تم فى نفس الإطار تنظيم سلسلة من الدورات التدريبية لريادة الأعمال تحت عنوان "ابدأ مشروعك" لعدد من طلبة الجامعات بمحافظة المنوفية تعرف خلالها المتدربون على كيفية إقامة المشروعات ووضع خطة المشروع وإعداد دراسات الجدوى ودراسة السوق وحساب الفجوة التسويقية.

وقال حجازى إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة المنوفية تستهدف مركزى أشمون والشهداء ويضم المركزان 81 قرية، مشيرا إلى أن التمويلات المقدمة من الجهاز منذ بداية عام 2021 وحتى سبتمبر نفذت حوالى 520 مشروعا، وأتاحت حوالى 1023 فرصة عمل لأبناء المركزين المستهدفين.

وفى مجال الخدمات غير التمويلية، قام فرع الجهاز بالمحافظة بتنظيم عدد من ورش العمل للتعريف بالمزايا والتسهيلات، التى يقدمها قانون تنمية المشروعات الجديد لأصحاب المشروعات، كما قام الفرع كذلك بإصدار حوالى 60 ترخيصا مؤقتا، وتم توفيق أوضاع 19 مشروعا وإصدار 85 شهادة تصنيف ومزايا للمشروعات بالقرى المستهدفة من المبادرة.