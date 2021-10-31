القوى العاملة: تحصيل 39 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى بجدة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة طبيب مصرى وديا، وبلغت إجمالى مستحقاته 22 ألفاً و281 ريالا سعودياً أى ما يوازى 93 ألفاً و357 جنيها مصريا تقريبا.





وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصرى "مدحت .م.أ" لدى مجمع طبى بمدينة رابغ، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع المجمع الطبى للحصول على مستحقات الطبيب المصرى" مدحت .م.أ" الذى يعمل "ممارس عام" وتم الحصول على مستحقاته البالغ 22 ألفاً و281 ريالا سعودياً، راتب شهرين، أى ما يوازى 93 ألفاً و357 جنيها مصريا تقريبا، وتم تحويل المبلغ على حساب صديقه "طاهر .خ" نظرا لانتهاء إقامته ورفض البنك السعودى تسليم المبالغ المحولة المنتهية إقامتهم ولحين انتهاء إجراءات الخروج النهائى له عن طريق مكتب عمل جدة بمساعدة مكتب التمثيل العمالى

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