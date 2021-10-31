فيديو- الانتهاء من تطوير كوبرى مشاه المنيب جنوب الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات حى جنوب الجيزة فى تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى مشاه مترو المنيب بحى جنوب الجيزة والذى يخدم أهالى مناطق الكونيسة والبكباشى والقصبجى والعمرانية وذلك استكمالا لمخطط تطوير كبارى المشاه حيث تم الانتهاء من أعمال التطوير ليضاف إلى منظومه التطوير التى تم تنفيذها بكبارى مشاة المطافى والمطحن والعمرانية أمام منطقة أبوهريرة.

وكلف محافظ الجيزة حى جنوب بضرورة تخصيص ورديات عمل لمتابعة حالة النظافة بكبارى المشاة على مدار اليوم وعدم السماح بتواجد المخلفات مع الاهتمام برفع كفاءة محيط الكبارى من حيث أعمدة الإنارة ورفع أى مخلفات.

ووجه المحافظ برفع كافة الإشغالات من محيط الكبارى لعدم إعاقة حركة المارة، مشددا على ضرورة استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة كبارى المشاة بكافة قطاعات المحافظة للتسهيل على المواطنين.

وفى نفس الإطار، تابع محافظ الجيزة مجهودات حى شمال الجيزة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى حيث تم فرد طبقة الأسفلت بشارع بشتيل من أمام مسجد فلفل وجارى متابعة استكمال تنفيذ باقى أعمال الخطة لتقديم خدمات أفضل لمواطنى شمال الجيزة.