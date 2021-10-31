صور.. مستشفى عين شمس التخصصى يبدأ إجراء أول جراحة روبورتية على مريض

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصى، لـ دوت الخليج، إن أول عملية ستكون عبارة عن استئصال للمرارة، موضحا أن الروبوت لن يكون بديلا للطبيب الجراح، لكنّه أداة مساعدة. وأوضح أن الروبورت سيقوم بإجراء عدد من العمليات الجراحية الأخرى، لامتلاكه دقة عالية وأجهزة إلكترونية حديثة.

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