سعفان يقرر مد تحديث قواعد البيانات الموحدة للمنظمات النقابية لمدة أسبوعين

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قرارا باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومى لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.





ونص القرار على أن يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 106 لسنة 2021 الصادر بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، والذى أعطى مهلة 3 أشهر للتحديث، وأعطى القرار رقم 172 لسنة 2021 مدة أسبوعين إضافية تنتهى بنهاية مواعيد العمل الرسمية فى يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021، تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

وأشار القرار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة تتولى استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها بعاليه.

وتتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولا بأول.

ونص القرار على أن يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانونى للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الايداع:

1- بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها.

2- بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن ( الاسم - الصفة - الرقم القومى - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل ).

3- اسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية.

4- كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحا بها ما يلى:

- بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية:

"بيان تفصيلى معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحا به (اسم كل عضو - الرقم القومى - تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة - محل العمل -الوظيفة أو المهنة - تاريخ بلوغ سن التقاعد - رقم التليفون – وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

- بالنسبة للنقابات العامة: "بيان تفصيلى باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الإنضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا - وفى حالة الانضمام لمستوى نقابى أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها".

- بالنسبة للاتحاد النقابى العمالى: "بيان تفصيلى بالنقابات العامة المنضمة إليه - تاريخ الإنضمام - عدد الأعضاء - اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا ).

ونص القرار أنه فى جميع الأحوال يجب تقديم البيانات والكشوف سالفة الذكر على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند "إكسل"، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون النسخة الورقية ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانونى لها.

وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومى.