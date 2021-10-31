القوات المسلحة تحتفل بتخريج (3) دورات تدريبية للوافدين من 18 دولة أفريقية

إحتفلت القوات المسلحة بتخريج (3) دورات تدريبية لعدد (67) وافداً من كوادر الدارسين الوافدين من (18) دولة أفريقية وذلك بعد إتمام دوراتهم التدريبية بالمنشآت والمعاهد التعليمية بالقوات المسلحة المصرية ، بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية .

وألقى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة تناول فيها كافة أنشطة ومجالات التعاون فى الإعداد والتأهيل للدارسين الوافدين من الدول الأفريقية الشقيقة والصديقة ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل الدارسين الوافدين ونقل وتبادل الخبرات فى مختلف التخصصات .

أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلى من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، تضمن مراحل إعداد وتنفيذ الدورات المختلفة بدءاً من إستقبال الدارسين ومروراً بالموضوعات التخصصية التى تم التدريب عليها نظرياً وعملياً وفقاً لأحدث التكتيكات والأساليب العلمية بالمنشآت والمعاهد التعليمية للقوات المسلحة .

وأعرب أقدم الدارسين الوافدين عن عميق الشكر والإمتنان للقوات المسلحة المصرية لما لمسوه من رعاية وإهتمام وإكتسابهم الكثير من العلوم والخبرات الحديثة التى تعينهم على الوفاء بمهامهم فى خدمة شعوبهم وأوطانهم .

كما أكد مساعد وزير الخارجية على إستمرار التنسيق بين القوات المسلحة ووزارة الخارجية لتقديم الدعم اللامحدود للأشقاء من الدول الأفريقية فى العديد من المجالات والتخصصات .

من جانبه ألقى اللواء أركان حرب / مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل فيها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للدارسين الأفارقة بإنتهاء دوراتهم التعليمية ، مؤكداً حرص مصر والقوات المسلحة على تنسيق الجهود والعمل المشترك لزيادة أواصر التعاون مع دول القارة السمراء ، لدعم جهود البناء والتنمية فى العديد من المجالات .

وفى نهاية الحفل تم توزيع شهادات التخرج على الدارسين وعزف السلام الوطنى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من السفراء والملحقين العسكريين للدول الأفريقية .