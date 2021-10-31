يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم فعاليات يوم المدن العالمى، الذى يعقد بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويتضمن المؤتمر ضمن فعالياته العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتى تعكس الحضارة المصرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة، حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الآثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الآثرى المصري الكبير الدكتور زاهي حواس، كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. رئيس الوزراء يحضر فعاليات يوم المدن العالمى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.