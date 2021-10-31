اليوم.. رئيس الوزراء يحضر فعاليات يوم المدن العالمى

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم فعاليات يوم المدن العالمى، الذى يعقد بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويتضمن المؤتمر ضمن فعالياته العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتى تعكس الحضارة المصرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة، حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الآثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الآثرى المصري الكبير الدكتور زاهي حواس، كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر.