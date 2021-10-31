الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج عقار سبينرازا ضمن أدوية علاج ضمور العضلات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار وزير الصحة والسكان رقم 521 لسنة 2021 بشأن إدراج عقار سبينرازا المستخدم لعلاج الأطفال مرضى ضمور العضلات الشوكى من الأدوية المدعمة وغير المخصص للبيع في الصيدليات وغير خاضع لضريبة الدمغة الطبية . وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة للكشف المبكر وعلاج مرض الضمور العضلي عند الأطفال مع توفير العلاج الجينى لهم بالمجان .

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