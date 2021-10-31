دفاع الشيوخ تناقش الانتماء وقضية الوعي..غدا

/658939/دفاع-الشيوخ-تناقش-الانتماء-وقضية-الوعيغدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عقد اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من الطلبات ومشروعات القوانين التي تحال إلى المجلس، وتعقد لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اسامة كامل منتصر، اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة قضية الوعي والانتماء الوطني بالاشتراك مع هيئات مكاتب لجان التعليم والشؤن الدينية والرياضة والاعلام والثقافة.

قضية الوعي

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الدفاع غدا

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأحد نظر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 471 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنتدى غاز شرق المتوسط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 6/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 مليون و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الأتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021 (من حيث طريقة إقراره).

الشئون الاقتصادية تنظر ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية حيث متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات، وكيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية، خطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين وخطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية تطوير منظومة التجارة الداخلية بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية)