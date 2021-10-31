/658942/10-نوفمبر-علي-الحجار-يتألق-بمهرجان-الموسيقى-العربية

يتسعد الفنان القدير علي الحجار لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 30، على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية يوم 10 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد حفل علي الحجار بمهرجان الموسيقى العربية

وأحي الحجار مؤخرا حفلا غنائي على مسرح الزماك وقدم خلاله «الحجار» برنامج مميز، للاحتفال مع جمهوره بمناسبة انتصارات أكتوبر، يتضمن مجموعة كبيرة من تترات وفواصل الدراما التليفزيونية، منها أغنية «اللي بنى مصر»، كما يتغنى بـ «ميدلي أكتوبر» وهو عبارة عن متتالية غنائية مجمعة لأشهر أغاني نصر أكتوبر المجيد.

ماجدة الرومي تحي حفل الختام والأعلى سعرا بين النجوم

وطرحت إدارة مهرجان الموسيقى قائمة بأسعار الحفلات الخاصة بالنجوم، وتصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بينهم اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

حفل هاني شاكر بمهرجان الموسيقى

وينطلق حفل هاني شاكر يوم الخميس الموافق 11 من شهر نوفمبر المقبل، في تمام الساعة 8 مساءًا، وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 300 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.

وكان قد روج شاكر لحفله بمهرجان الموسيقى العربية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر البوستر الرسمي للحفل وعلق عليه قائلا: “حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون، يوم الخميس 11-11-2021 الساعه 8 مساءًا.. علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، أسعار التذاكر: 300 - 500 - 750 -1000”.

حفلات علي الحجار

وكان قد أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

كما أحيا حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.