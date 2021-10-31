/658948/وفاة-طارق-مصطفى-نجم-منتخب-رفع-الأثقال-البارالمبي-تفاصيل

توفى طارق مصطفى لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان طارق مصطفى وهدان، صاحب الـ23 عاما، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا منذ 5 أيام، وتدهورت حالته الصحية حتى وافته المنية صباح اليوم.

أعلنت شركة روابط الرياضية، برئاسة وليد الملاك، التعاقد مع بطل رفع الأثقال المصري محمد إيهاب، الحائز على برونزية ريو دي جانيرو 2016.

ويعتبر تعاقد شركة روابط الرياضية مع محمد إيهاب هو الأول استعدادا لأولمبياد باريس 2024، وستكون المسوق الحصري لبطل رفع الأثقال المصري.

وحضر التوقيع على العقود، وليد الملاح، رئيس مجلس الإدارة، وهيثم الملاح نائب رئيس مجلس الإدارة، وحسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية.

وأعلن البطل الأولمبي محمد إيهاب أنه تعرض لفحص المنشطات قبل المشاركة في بطولة العالم بأوزبكستان، وكان محمد إيهاب قد انتهي من فترة الإيقاف على اتحاد رفع الأثقال، ويحق له المشاركة خلال الفترة المقبلة في البطولات الكبرى.

أعلن محمد إيهاب البطل الأوليمبى فى رياضة رفع الأثقال عن خضوعه لتحليل منشطات مفاجئ للمرة الخامسة استعدادا لبطولة العالم المقرر لها شهر نوفمبر المقبل

ونشر محمد إيهاب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك” وعلق:”سايبين الأولمبياد وجايين يحلولي لجنة الكشف عن المنشطات والتحليل الدولي المفاجئ الخامس للكشف عن المنشطات لعام 2021 استعداداً لبطولة العالم بشهر نوفمبر القادم بمشيئة الله”.