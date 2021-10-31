عمرو دياب يشعل حفل إكسبو دبي 2020 بحضور جماهيري هائل..«صور»

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دوت الخليج يرصد كواليس حفل عمرو دياب ضمن إكسبو دبي 2022

وكان احتشد جمهور الهضبة في المسرح قبل انطلاق الحفل بساعات ليسجل حضورا كبيرا وغير مسبوق لفنان عربي في الحفلات التي أقيمت منذ انطلاق المعرض.

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "عيشني" والتي صدر منها حتى الآن أغنيات "رايقة" و"انت الحظ" و ببتدي م الزيرو" وغيرها من الاغنيات التي طرحها هذا الصيف.

سمية الخشاب في أحضان عمرو دياب على شاطئ البحر

هذا وشاركت الفنانة سمية الخشاب الجمهور بمجموعة صور لها بجانب الهضبة عمرو دياب أمام إحدى الشواطيء الساحلية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”

وظهرت سمية الخشاب خلال الصور بفستان أزرق عاري الكتف، بجانب الهضبة الذي ارتدى تشيرت أسود مع نضارة شمسية لكلاهما، وظهرا في أحضان بعضهما البعض.

نجاحات أغنيات ألبوم عيشني

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» اذ تصدر الهضبة عمرو دياب كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبومه الأخير عيشني.

بينما «انت الحظ» التي تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية انت الحظ لعمرو دياب

وتقول كلمات الأغنية : "عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا.. كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه.. م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا.. بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عين.. يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى.. من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ.. أنت الفرحة اللى فى بالى والدُنيا اللى إتمنيتها.. بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش".