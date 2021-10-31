/658952/مشوارك-سعيد--كثافات-مرورية-متوسطة-بمحاور-وشوارع-القاهرة-الكبرى

شهدت محاور وشوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، كثافات مرورية متوسطة، تزامنا مع الذروة الصباحية، وسط تدعيم الطرق بالخدمات الأمنية والمرورية تجنبًا لوقوع أي حوادث.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية بمحافظتى القاهرة والجيزة

كثافات مرورية متحركة

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة في الدائري بمنطقة السلام والنهضة وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.

وكذلك الأمر من منطقة المنيب اتجاه إلى الأوتوستراد والتجمع الخامس وشارع التسعين، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي وحلوان والبساتين إلى مناطق الجيزة.

كما شهد الطريق الدائري كثافات خفيفة بنزلة شارع البحر الأعظم وشارع التحرير ومصدق والدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة المركبات، وبعض الكثافات المتحركة أيضًا أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم، حتى حدائق الأهرام والرماية وأكتوبر.

وشهد أيضًا محمور صفط كثافات متحركة اتجاه الدائري وصولا إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء مترو الخط الثالث، كما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي.

غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور

كما تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة المركبات، أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة سير السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الأعطال و الحوادث.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية، والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

فيما تقوم الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مدير الإدارة العامة للمرور، على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأوتوستراد والخصوص والبساتين.