فى عيدها الـ67.. الإنتاج الحربى تطلق فيلما لتكريم اثنين من رموزها

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الإنتاج الحربى "برومو" فيلم "شخصيات لها تاريخ" المزمع عرضه غدا الإثنين، بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين للإنتاج الحربى، وذلك تكريما لاسم اثنين من رموزها وهما الفريق رضا حافظ وزير الدولة للإنتاج الحربى الأسبق واللواء حسن عبدالمجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب السابق.





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