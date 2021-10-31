خدمات رقمية وأماكن لراحة المواطنين بوحدة تراخيص منشية ناصر بعد التطوير

جدة - نرمين السيد - وقال صابر إن هذا التحديث تأتى فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير الأداء، والمنظومة الأمنية، لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين، بناءً على توجيهات محمود توفيق، وزير الداخلية.

وضم مجمع تراخيص مرور منشية ناصر، برئاسة المقدم محمد غريب النجار، بعد التطوير 14 شباكًا، تعمل بنظام الترقيم الآلى؛ لتقديم الخدمات.

ويوجد فى الوحدة 13 شباكا لإنهاء إجراءات تراخيص السيارات، وأخرى لإنهاء إجراءات رخص القيادة، واستخراج الدورة المستنداية فى عدة دقائق.

فيما خصص رئيس الوحدة مكتبه لكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأسهم التطوير فى توفير ساحة للفحص الفنى مزودة بأحداث التقنيات، لخدمة سكان مناطق وسط المدنية "منشية ناصر ـ باب الشعرية ـ الدرب الأحمر ـ الجمالية".

وتم تزويد وحد مرور منشية ناصر، بأماكن مخصصة للانتظار؛ لتوفير الراحة للمواطنين، فيما تم تطبيق منظومة الملصق الإلكترونى، ومنظومة التحصيل الإلكترونى التابعة للبريد المصرى.